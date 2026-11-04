"¡NO tienes MORAL!": En La Granja VIP, Ivonne Montero critica la decisión Mario “Mono” Montero al nominarla
Mario “Mono” Osuna le recuerda a Ivonne Montero que nunca le ha creído, además de detallar que ha pasado horas con los animales en La Granja VIP
Mario “Mono” Osuna asegura que Ivonne Montero en repetidas ocasiones ha pedido cámara en La Granja VIP, además de recordarle que ella no le cree y que ya había sacado su verdadera personalidad al recordar la falta de respeto a Niurka Marcos. Pero ella no se queda callada, asegurando que no tiene moral y que ella es más participativa al momento de hacer tareas con los animales.