Los Granjeros de La Granja VIP vivieron un momento diferente al compartir algunas de sus historias más escalofriantes. En esta ocasión, los participantes tuvieron que sacar a relucir sus mejores relatos de terror, pues había una recompensa esperando a quien consiguiera más votos de sus compañeros: una caja misteriosa.

Durante la dinámica, varios habitantes de la granja compartieron experiencias personales y anécdotas que sorprendieron al resto. Una de las participantes que llamó la atención fue Ivonne Montero, quien relató una experiencia que tuvo cuando se encontraba en unas grabaciones en un hotel. La actriz contó que tuvo un sueño bastante inquietante en el que parecía que tenía que exorcizar a su propia hermana. Su relato llamó la atención de los presentes y terminó convirtiéndose en uno de los favoritos de la noche.

Kevyn “Bicolor” y Fernando Lozada también sorprendieron con sus relatos de terror

Otro de los participantes que compartió una historia fue Kevyn Contreras, mejor conocido como Bicolor. El granjero contó una anécdota relacionada con su tío, quien trabaja como taxista. Según relató, su familiar había llevado a una mujer a distintos lugares durante un mismo día, pero tiempo después se enteró de que ella se había quitado la vida precisamente en esa fecha. Una historia que dejó a más de uno pensando.

¡Se les puso la piel de gallina! Las historias de terror sacuden La Granja VIP|La Granja VIP

Por su parte, Fernando Lozada también quiso participar y contó una supuesta experiencia que habría ocurrido en su rancho. Sin embargo, después de relatarla, terminó confesando que todo había sido inventado, por lo que su historia también provocó reacciones entre sus compañeros. Otros habitantes de La Granja VIP se sumaron a la actividad y compartieron sus propias anécdotas, haciendo que la competencia por la caja misteriosa estuviera llena de momentos inesperados.

Ivonne Montero se convierte en la ganadora de la caja misteriosa

Después de escuchar los diferentes relatos, llegó el momento de votar por la historia que más había sorprendido a los Granjeros. Finalmente, la anécdota de Ivonne Montero consiguió la mayoría de los votos, por lo que fue reconocida como la ganadora de la dinámica.

¡Se les puso la piel de gallina! Las historias de terror sacuden La Granja VIP|La Granja VIP

Como recompensa, la actriz recibió la esperada caja misteriosa, cuyo contenido incluía una sudadera con capucha, gomitas y calcetines. Así, Ivonne consiguió llevarse un premio gracias a una experiencia que compartió con sus compañeros, mientras que las historias de terror se convirtieron en una de las dinámicas más comentadas de la convivencia.