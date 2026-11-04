Daniela “Bebeshita” asegura que Ivonne Montero se encuentra en su papel de víctima en La Granja VIP, además de que luego se la pasa “en otro mundo”
¿No tienen nada en común? Ivonne Montero confronta a Daniela “Bebeshita” durante la nominación en La Granja VIP, dejando fuertes replicas en La Asamblea
¡Dio fuertes comentarios! “Bebeshita” se va contra Ivonne Montero explicando que en repetidas ocasiones ha mantenido su papel de víctima y que en ocasiones se ha pasado con los animales durante mucho tiempo, razón por la que decide nominarla. Sin embargo, la Granjera se encargó de hablar, detallando que en muchas ocasiones no tienen nada de que hablar con ella en La Granja VIP.