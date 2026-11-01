Las estrategias y opiniones sobre los demás participantes continúan dando de qué hablar en La Granja VIP. Esta vez, “El Mono” Osuna compartió con Manelyk y Kunno su postura sobre Natalia Alcocer, a quien considera la granjera más débil de la competencia. Además, reconoció que tenía interés en coincidir con ella en la tabla de nominados, pero sus planes no pudieron concretarse. Durante la conversación, el Granjero explicó que, desde su perspectiva, Natalia no representa la misma fuerza que otros participantes dentro del reality. Por esa razón, le parecía interesante enfrentarse a ella en una nominación y descubrir cómo respondería el público ante esa posible competencia.

“El Mono” quería coincidir con Natalia en la tabla de nominados

Al hablar sobre la situación de Natalia dentro de la competencia, “El Mono” expresó que considera que es la participante más débil de la granja. Incluso hizo referencia a las ocasiones en las que ha conseguido mantenerse fuera de peligro gracias a las salvaciones de sus compañeros. Con una expresión que llamó la atención, el granjero comentó que a Natalia la están "salve y salve", dando a entender que constantemente logra librarse de la posibilidad de abandonar el reality.

“El Mono” Osuna considera a esta Granjera la más DÉBIL de La Granja VIP: “La están salve y salve”|La Granja VIP

Para “El Mono”, esta situación ha impedido que se pueda medir directamente con ella en una tabla de nominación. De hecho, confesó que quería estar nominado junto a Natalia, pues le interesaba conocer el resultado de un enfrentamiento entre ambos.

Las Salvaciones cambiaron los planes del Granjero

Sin embargo, sus intenciones no se cumplieron, ya que Natalia volvió a recibir una salvación y no pudo coincidir con él entre los nominados. La conversación con Manelyk y Kunno permitió conocer un poco más sobre cómo “El Mono” observa el desempeño de sus compañeros y qué enfrentamientos le gustaría tener antes de que avance la competencia.

“El Mono” Osuna considera a esta Granjera la más DÉBIL de La Granja VIP: “La están salve y salve”|La Granja VIP

Su comentario también puso sobre la mesa el tema de las constantes salvaciones de Natalia, una situación que ha influido en la manera en que algunos granjeros perciben su permanencia dentro del programa. Por ahora, queda por ver si “El Mono” tendrá otra oportunidad de compartir una tabla de nominación con Natalia y comprobar si su percepción sobre ella coincide con la decisión del público.