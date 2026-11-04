Manelyk asegura que Ivonne Montero es innecesaria dentro de La Granja VIP: “Ya te dije de todo”

Manelyk nomina a Ivonne Montero al asegurar que ya le dijo de todo y que su presencia dentro de La Granja VIP es innecesaria y que siempre ha mantenido la misma presencia en desde el primer día, además de asegurarle que no es considerada dentro de su equipo. Mientras que Ivonne Montero se aseguró que es su personalidad y que no se encuentra en el reality siendo ella. Iniciaron los gritos entre ellas durante La Asamblea.