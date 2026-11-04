Fernando Lozada asegura que Ivonne Montero ya debe tocar la Tabla de Nominados en La Asamblea de La Granja VIP

Fernando Lozada se encarga de nominar a Ivonne Montero, explicándole que una de las razones de su decisión fue por hacerlo Peón una semana más, además de detallar que ya es momento de que sienta lo que es estar en la Tabla de Nominados en La Granja VIP. La Granjera asegura que ella vivió lo mismo y aguanto sin romper reglas, mientras que Fer aseguró que él no cumplió reglas en los primeros días, pero él no se queda callado.