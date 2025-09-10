Conoce a Jawy Méndez, el finalista de MasterChef que llegó a La Granja VIP

Luis Alejandro Méndez González, conocido en la farándula como Jawy Méndez , fue confirmado de forma oficial como la segunda celebridad que se une a La Granja VIP junto con Alfredo Adame: ¿pero quién es él y por qué se volvió popular en el mundo de los realities? ¡Esto es todo lo que debes saber de su carrera!

¿Quién es Jawy Méndez?

Nacido un 07 de octubre de 1988 en la Ciudad de México, Jawy Méndez demostró desde el 2014 -cuando inició en la televisión- que los realities se convertirían en todo un referente a lo largo de su carrera en el entretenimiento.

Con TV Azteca, por ejemplo, Jawy Méndez tuvo una destacada participación en MasterChef Celebrity México 2024 -donde por cierto coincidió con nuestro crítico Rey Grupero- y en Exatlón México, producción en la que demostró su pasión por el deporte y las artes marciales.

Hablando de combates, rutinas de gimnasio y retos de resistencia, Jawy Méndez no sólo se dedica a los realities y a la conducción del programa Venga la Alegría: Fin de Semana, pues también ha librado combates en su disciplina favorita, las artes marciales mixtas (MMA: Mixed Martial Arts), por lo que el crossover entre él y Alfredo Adame, adelantan, será simplemente ¡épico!

Por si su carrera en la televisión y el deporte no fuera suficiente, Jawy Méndez también es un destacado músico y compositor dedicado especialmente al género urbano; algunos de sus sencillos más sonados son Ponte pa’ mí, Llévame a volar, Fantasmas, Booty y Vuelves, una pieza que cantó al lado de su colega Manelyk González.

¿Qué estudió Jawy Méndez?

Más allá de su faceta como cantante, compositor, influencer, conductor de televisión, celebridad de realities y hasta luchador profesional, Jawy Méndez tiene otra faceta que muy pocos conocen pero que sin duda llama la atención.

Aunque muchos pueden pensar que Jawy Méndez se dedicó totalmente al entretenimiento, lo cierto es que nuestro granjero también tiene “coco” para los números ya que es egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas, ¿qué tal, crees que esos conocimientos le sirvan a la hora de agarrar la pala para recoger estiércol?

Como ves, Jawy Méndez es todo un estuche de monerías que seguramente nos dará mucho chisme, polémicas y momentos memorables para cacarear a lo largo del tiempo que dure en La Granja VIP; ¡no te pierdas el estreno de este increíble reality show el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!