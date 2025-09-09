De la estufa a La Granja VIP: así le fue a Rey Grupero en MasterChef Celebrity 2024

Rey Grupero se sumó a una aventura más de TV Azteca : el carismático e irreverente influencer que la rompió como conductor de Venga la Alegría se integró a La Granja VIP como parte del equipo de críticos y está dispuesto a desenmascarar a los mentirosos, ¿pero cómo le fue cuando él mismo fue concursante de MasterChef Celebrity?

¿Qué momentos marcaron a Rey Grupero en MasterChef Celebrity 2024?

Cuando Rey Grupero fue anunciado como parte de la temporada 2024 de MasterChef Celebrity, hubo muchas dudas en torno al desempeño del influencer ya que muy pocas personas creyeron en él: sus videos de YouTube cobraron mucha popularidad, ¿pero qué tal serían sus platillos?

Con el paso de las semanas, Rey Grupero demostró que no sólo la irreverencia forma parte de su vida , sino también la sazón, pues a lo largo de su tiempo en MasterChef Celebrity conquistó a los jueces con sus creaciones como la mítica “Carnita del Rey Grupero”, una creación con pasta y tomate que fue muy bien recibida sobre todo por su cocción perfecta.

Los postres también se le dieron muy bien a Rey Grupero, quien además de dejar a todos con la boca abierta gracias a su helado de frutos rojos con chocolate también se dio tiempo de hacer reír a la audiencia con sus ocurrencias, como cuando le declaró su amor a Laura Bozzo o cuando le dedicó su “Carnita del Rey” a Elena Larrea entre lágrimas.

Lamentablemente, y aunque Rey Grupero era uno de los favoritos para ganar, el influencer fue eliminado del programa justo cuando se encontraba en la etapa del Top 5: ¡no se llevó el primer lugar, pero sin duda la experiencia fue muy buena para él!