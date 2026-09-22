¡Kevyn amenaza con convertirse en el PEOR PEÓN! Le promete a Manelyk que se va a “revelar” para que hablen con provecho (VIDEO)

Cansado de los señalamientos, Kevyn Bicolor le prometió a Manelyk que se “rebelará" tras ser designado Peón por el Mono Osuna. Aseguró que dejará de ser bromista y servicial para dedicarse únicamente a cumplir con sus tareas obligatorias, decidido a que hablen con provecho y comprueben qué se siente cuando realmente no aporta nada a La Granja VIP.

