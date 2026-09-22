¡Ya comparten cama! Julio y Manelyk siguen alimentando rumores de ROMANCE en La Granja VIP al dormir juntos (VIDEO)

Los rumores de romance entre Julio Camejo y Manelyk siguen a tope dentro de La Granja VIP luego de que decidieran compartir cama. Entre risas y bromas del resto de los habitantes por la cercanía entre ambos, Azalia desató las carcajadas del grupo al sugerir divertidamente que se metería a dormir en medio de la pareja (incluso lo hizo un rato), al final, ambos durmieron solos.