¡Ya comparten cama! Julio y Manelyk siguen alimentando rumores de ROMANCE en La Granja VIP al dormir juntos (VIDEO)
Los Granjeros siguen acercándose dentro de La Granja VIP. ¿Será que está naciendo el amor?
Los rumores de romance entre Julio Camejo y Manelyk siguen a tope dentro de La Granja VIP luego de que decidieran compartir cama. Entre risas y bromas del resto de los habitantes por la cercanía entre ambos, Azalia desató las carcajadas del grupo al sugerir divertidamente que se metería a dormir en medio de la pareja (incluso lo hizo un rato), al final, ambos durmieron solos.