¡Pascal va a caer! La Bebeshita le promete a sus compañeros que el Granjero caerá ante sus encantos en La Granja VIP (VIDEO)
La Bebeshita no tiene pruebas pero tampoco dudas de que algún día el Granjero se rendirá a sus encantos.
Con total seguridad “La Bebeshita”, prometió a sus compañeros dentro de La Granja VIP que Pascal Nadaud terminará cediendo ante sus encantos. Sin pruebas pero sin dudas, la creadora de contenido aseguró que solo es cuestión de tiempo para que el exatleta caiga en su juego de seducción y se rinda ante ella.