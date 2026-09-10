Kevyn Contreras de La Granja VIP asegura que Carolina Ross está enamorada de él: “Siempre ha querido mi amor”

Tras varios días enfermo y con el ánimo decaído, parece que Kevyn Contreras ya se siente mejor y ya hasta está platicando con todos sus compañeros de La Granja VIP Segunda Temporada. Y con el peculiar sentido del humor que lo ha distinguido, "Bicolor" afirmó que Carolina Ross lo pretende.

Así lo dijo durante una charla con Manelyk en la que platicó de sus habilidades para conquistar a las mujeres y cómo es que él se resistiría a ellas, no al revés. Por lo que puso de ejemplo a la que fuera una de las Granjeras de La Granja VIP 2025. "Carolina Ross es una cantante muy famosa de México. Está muy bonita y ella siempre ha querido mi amor, pero yo no me he dejado", dijo con mucha seguridad, mientras Mane lo miraba con cierta curiosidad.

Kevyn “Bicolor” dijo que Carolina Ross lo pretende|ESPECIAL

¿Kevyn Contreras y Carolina Ross fueron novios?

No es la primera vez que "Bicolor" es vinculado sentimentalmente con la artista norteña, pues en realidad desde el 2025 ya había muchos rumores. Esto porque en la "vida real", Carolina Ross y Kevyn Contreras son grandes amigos y por eso se ha dicho que tienen una relación sentimental.

Sin embargo, hasta el momento nunca han confirmado si ha existido un acercamiento amoroso entre ellos o si simplemente dicen todo lo del romance como una broma entre ellos. Por su parte, Carolina Ross no ha respondido a las llamativas declaraciones del comediante, pero en sus redes sociales siempre ha dicho que solamente los une una buena amistad..

¿Quién es la esposa de Kevyn Contreras?

Tal como Kevyn Contreras compartido con sus compañeros, actualmente está soltero y le confesó a "La Bebeshita" que no tiene a nadie esperándolo afuera. Sin embargo, sí tiene un pasado amoroso bastante polémico, pues en más de una ocasión ha sido señalado de infiel y él mismo admitió en La Granja VIP Segunda Temporada, que ha tenido muchos errores como pareja, aunque de lo que nunca se va a arrepentir es de tener 6 hijos con mujeres de las que asegura, estuvo muy enamorado en su momento.