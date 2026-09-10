Quién es la novia de Pascal Nadaud de La Granja VIP Segunda Temporada

Si hay un Granjero que no ha pasado desapercibido en la semana 1 de La Granja VIP Segunda Temporada, es Pascal Nadaud, que desde su llegada sorprendió a sus compañeras por su físico y se está convirtiendo en uno de los favoritos del público. Y uno de los temas que está causando mucha curiosidad, es la identidad de su pareja, a quien ya ha mencionado en varias ocasiones y sería uno de sus principales apoyos en el exterior.

La novia de Pascal se llama Claire, una mujer francesa a la que lo une su pasión por el deporte. Además, ella también tendría un historial exitoso como atleta en Francia, pero desde hace un par de años radicaría en México y es en este país donde vive al máximo su romance con Nadaud.

¿Cómo se conocieron Pascal Nadaud y su novia? La linda historia que contó en La Granja VIP

De acuerdo con lo que el exparticipante de Exatlón México le contó a Fernando Lozada mientras hacían el desayuno como parte de sus labores como Peones, conoció a Claire en el gimnasio y todo fue gracias a que uno de sus hermanos se la presentó. Fue ahí cuando se dieron cuenta de que tenían amigos en común, ya que la novia de Pascal Nadaud sería una aficionada de la velocidad y está en grupos "bikers".

Además, se dedica al mundo del marketing y trabajó con marcas de belleza reconocidas en Francia, para luego tomar puestos importantes en México y sin imaginar que aquí encontraría el amor. De momento, no tienen hijos y todo parece indicar que no es algo que esté en sus planes, pues tal como Pascal contó en La Granja VIP, ser padre no es un anhelo para él y prefiere dedicarse de lleno a sus sobrinos.

¿Quién es Pascal Nadaud?

Pascal Nadaud es un atleta mexicano de ascendencia francesa, cuya carrera se enfocó principalmente en el rugby, deporte en el que fue seleccionado de México para importantes competencias a nivel internacional. Ganó fama gracias a que debutó en Exatlón, donde formó parte del equipo azul y hasta logró convertirse en su líder.

Tiene 36 años y aunque ya está retirado en el ámbito del deporte profesional, sigue siendo un aficionado del ejercicio y disfruta compartir sus exhaustivas rutinas. También es creador de contenido, enfocado principalmente en el wellness. Actualmente, es uno de los Granjeros que conforma a La Granja VIP segunda Temporada y ya ha tenido momentos virales, como las peleas con Kevyn Contreras "Bicolor" que llegaron hasta la Asamblea.