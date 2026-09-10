“Te pido que controles tus instintos": Kevyn nomina a Pascal y asegura que casi llegó a la violencia en La Granja VIP

Uno de los enfrentamientos más tensos de la asamblea de este miércoles en La Granja VIP Segunda Temporada lo protagonizaron Kevyn Contreras "El Bicolor" y Pascal Nadaud, quienes sostuvieron un duro intercambio de declaraciones frente al podio de votación.

Al tomar la palabra ante Adal Ramones, Kevyn comenzó reconociendo el apoyo que Pascal le brindó durante los días en que estuvo enfermo. Sin embargo, el tono cambió radicalmente cuando explicó el motivo de su voto: según el comediante, una vez que recuperó la salud e intentó reintegrarse a las faenas, olvidó preparar el desayuno para el atleta, lo que detonó una molesta reacción de su parte.

Kevyn fue más allá y aseguró que, detrás de los chistes, comenzó a percibir una actitud amenazante en su compañero: "Te pido que controles tus instintos", le soltó directamente en el podio, insinuando que el comportamiento de Nadaud rozó los límites de la violencia. Le pidió paciencia al recordar que no tiene experiencia previa en las labores pesadas del campo.

Pascal se defiende de las acusaciones de Kevyn Bicolor en La Granja VIP

La respuesta de Pascal no se hizo esperar. Haciendo uso de su derecho a réplica, el deportista rechazó tajantemente los señalamientos y aclaró que jamás ha sido agresivo con él ni con ningún otro integrante. Explicó que su molestia radicaba en la falta de compromiso con las tareas de Los Peones, señalando que si Kevyn tenía energía para andar bromeando por la granja, también debía tenerla para cumplir con sus responsabilidades.

En el foro de televisión, los jueces respaldaron de forma unánime la postura de Pascal, calificando la acusación de Kevyn como una exageración e incluso señalando entre comentarios que al creador de contenido le hizo falta que le pusieran límites desde niño.

¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada?