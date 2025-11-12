Kike Mayagoitia recibe llamada de atención por elección al azar del granjero que disputará el duelo

Uno de los aspectos más polémicos del primer día de Kike Mayagoitia como el Capataz de La Granja VIP fue la forma en que decidió al granjero que se disputaría el duelo de esta noche, pues se valió del azar para tomar la polémica decisión.

El Capataz recibe una llamada de atención

La ceremonia del duelo de esta noche comenzó con una llamada de atención a Kike Mayagoitia por parte del conductor Adal Ramones, pues le hizo ver que el Capataz tenía la responsabilidad de elegir al granjero derivado de una estrategia y no de la suerte.

Kike afirmó que lleva todo el reality show con esa decisión en mente para cuando se hiciera con el puesto y que sabía que las pruebas del duelo están diseñadas para que "las pueda ganar cualquiera".

Los críticos de La Granja VIP aprovecharon el espacio para compartir sus opiniones y la primera en hacerlo fue la mordaz periodista de espectáculos Flor Rubio, quien afirmó que Kike se "fue por el camino fácil".

"Quiere eludir la responsabilidad de jugar... de tomar una decisión y de que sientan que va contra alguien", señaló. Además, añadió que Mayagoitia lleva cuatro semanas así y que no está demostrando tener el liderazgo necesario.

Por otro lado, Rey Grupero calificó al Capataz como alguien "tibio y sin carácter", declaración que causó la molestia de Flor Rubio, la cual defendió a su compañero de 'Venga la Alegría', mientras que Ferka apuntó que su decisión es una forma de no querer enfrentar las responsabilidades de su situación.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Eleazar Gómez y ; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.