Kim Shantal, dispuesta a mostrar sus imperfecciones en La Granja VIP: ‘Todos somos funables’

Kim Shantal, nuestra tercera celebridad confirmada para La Granja VIP , nos contó que está muy emocionada por llegar a este nuevo reto de TV Azteca en el que se mostrará tal cual es, con todas sus imperfecciones y sus lados más funables... ¡qué tal!

¿Qué Kim Shantal veremos en La Granja VIP, a la glamourosa o a la “animal”?

En una divertida entrevista con TV Azteca en la que reiteró que aunque le tiene mucho miedo a las aves está dispuesta a arriesgarse a todo , ¡hasta a entrar al gallinero a recoger huevos!, nuestra adorada granjera Kim Shantal reconoció que ser monitoreada 24/7 la mostrará ante el público como nunca antes.

“Voy a demostrarles lo imperfecta que soy (…) es que ya saben cómo soy de real y transparente, entonces creo que algunas personas ya lo ven normal pero otras sí se pueden asustar ya que tengo un temperamento demasiado explosivo, alto...”, nos contó.

Kim no está dispuesta a dejarse de nadie, una actitud que comparten sus compañeros Alfredo Adame y Jawy Méndez , por lo que seguramente La Granja VIP estará repleta de momentos electrizantes, sobre todo porque nuestra primera granjera aceptó que su actitud podría cambiar de un segundo a otro.

“Soy bien intensa y no me gustan las tintas medias, yo soy bien blanca o bien negra, pero pues hoy en día la gente ya sabe que todos somos imperfectos y todos somos fumables hasta cierto punto (…) no sé, todo puede cambiar: todo puede cambiar si tengo hambre, si tengo frío, si el chisme me cansó... no sé".

Visiblemente emocionada, Kim Shantal invitó a sus fans a verla en La Granja VIP pues descubrirán una faceta de ella que hasta ahora no ha salido a la luz, pero que amenaza con estallar en medio de todas las incomodidades y el trabajo duro: ¡será la aventura de su vida!

¿Quiénes son los granjeros confirmados para La Granja VIP?

Hasta la mañana de este viernes 12 de septiembre, sólo hay 3 granjeros confirmados y 13 espacios libres en La Granja VIP: los valientes que aceptaron el reto fueron Alfredo Adame, Jawy Méndez y Kim Shantal, pero todavía nos faltan muchísimas sorpresas.

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, estamos seguros de que sacarás tu lado campestre más rápido de lo que te imaginas!