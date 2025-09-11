Jawy Méndez vs Alfredo Adame: ¿a qué granjero le va mejor en redes sociales?

Las comparaciones entre Jawy Méndez y Alfredo Adame resultaron simplemente inevitables luego de que ambas celebridades confirmaran que se van a poner el overol y las botas para La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que ya es una sensación viral, ¿pero cómo les va a ambos en sus redes sociales?

Jawy Méndez y Alfredo Adame: ¿a quién le va mejor en redes sociales?

Si bien Alfredo Adame comenzó su carrera en la televisión y no en redes sociales, el “Golden boy” supo adaptarse muy, pero muy bien a las nuevas tendencias digitales gracias a sus polémicos videos de peleas, pero también a sus divertidos saludos con groserías que le dejan jugosas ganancias en redes.

Al echarle un ojito a sus principales plataformas de redes sociales, pudimos corroborar que Alfredo Adame tiene una mayor presencia en Instagram, plataforma en la que cuenta con 1.1 millones de seguidores; TikTok y X, por su parte, obtuvieron el segundo y tercer lugar con 235 mil y 34.4 mil seguidores, respectivamente... ¡esta cifra, claro, podría subir en los siguientes días con el arranque de La Granja VIP!

En cuanto a Jawy Méndez, esta personalidad de los realities encontró un nicho en las redes sociales desde el comienzo de su carrera en el entretenimiento y esto le permitió amasar un mayor número de fans.

En Instagram, por ejemplo, Jawy Méndez tiene la alucinante cifra de 3 millones de seguidores, cifra que se quedó corta ante los ¡3.8 millones! de seguidores que Jawy registra en TikTok; X, por otra parte, es la plataforma donde tiene menos presencia con 69.4 mil seguidores.

Como ves, hablando de números en redes sociales Jawy Méndez es el ganador, pero en La Granja VIP esta popularidad no cuenta mucho porque lo que importa realmente es cumplir con el trabajo duro del campo, los retos y los duelos que habrá todos los días: ¿quién se te antoja para ganar?

¿Quién es la tercera celebridad que se une a Jawy Méndez y Alfredo Adame?

Hace apenas unos segundos, el programa Venga la Alegría presentó de forma oficial a... ¡Kim Shantal! como la tercera celebridad confirmada para La Granja VIP , una noticia que alborotó a todo el gallinero viral este jueves 11 de septiembre.

¡No te pierdas el estreno de este reality show el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de Azteca UNO, será emocionante ver a Kim Shantal con sombrero y botas!