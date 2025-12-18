¿Qué animales se despedirán este día de La Granja VIP? La Bea le comparte su pronóstico a ‘El Patrón’

Continúa la partida de los queridos animales de La Granja VIP, por lo que La Bea se tomó un momento para compartir su pronóstico en torno a cuáles habitantes serán los siguientes en decir adiós con el fin de irse preparando.

Luego de que este día los granjeros dejaran de lado sus diferencias para desayunar juntos , la comediante y 'El Patrón' comenzaron con las labores de limpieza de los trastes y hablaron, entre otras cosas, sobre sus apuestas de los animales que ya no estarían desde mañana en La Granja VIP.

La Bea fue la primera en apuntar que considera que las ovejas serían los animales de los que tendrían que despedirse más tarde, pronóstico con el que estuvo de acuerdo el nominado, pues compartió que piensa que las vacas y las gallinas serían los últimos y que se irían el domingo. Cuando la comediante apuntó que el sábado podría ser la fecha en que ocurriría el triste acontecimiento, Alberto del Río dijo que sería una posibilidad, pero aseguró que se irían "hasta el último".

Cabe señalar que ayer Alfredo Adame y el luchador especularon con una hipotética despedida de las vacas , hecho que no ocurrió debido a que fueron retirados los caballos y los cerditos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá salir a 'El Patrón' Alberto del Río, Eleazar Gómez, La Bea o César Doroteo del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.