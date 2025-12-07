Kim Shantal y “El Patrón” ARREMETEN contra el podcast de Adame en La Granja VIP: “Copiaron todo”

Kim Shantal y "El Patrón" tuvieron un largo rato de chismecito en la suite del capataz la noche de este sábado en el que estallaron en contra del "Golden Pod", el podcast de Alfredo Adame en La Granja VIP: ¡no estuvieron presentes en este proyecto y además lo criticaron con duras palabras!

¿Qué dijeron Kim Shantal y "El Patrón" del podcast de Alfredo Adame?

Kim Shantal no pudo evitar ocultar su molestia con Alfredo Adame ya que, según su versión, se "pirateó" la idea del Cacaraqueo -el podcast que formó junto con Teo y La Bea- con todo prácticamente igual: desde el formato hasta los patrocinadores.

"No quiero escuchar sus p3nd3j4d4s, por eso me vine... ni eso pudieron hacerlo original: copiaron nuestro spot, nuestros patrocinadores, cómo los ponemos... todo; no hay ideas creativas", se lamentó Kim Shantal ante el "Patrón".

Además de esto, Kim criticó la supuesta hipocresía entre Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori , quienes hasta hace unos días estaban peleados y ahora hasta aliados resultaron; asimismo, se lanzó directo a la yugular de Fabiola Campomanes que también se mostró muy unida a ellos últimamente.

"Cómo Fabiola se puede prestar para eso, luego dice 'yo juego sola, yo juego sola...', si ella nunca ha jugado sola, por favor", reiteró Shantal en la suite del capataz.

La actitud de Alfredo Adame también recibió ácidas críticas por parte de la influencer, quien dejó entrever que -al menos para ella- el "Golden boy" es narcisista: "Ni ellos (Eleazar y Fabiola) lo quieren seguir... Adame solamente brilla cuando le hacemos fiesta; si no, se la pasa sentado o acostado", aseveró.

La teoría de Kim Shantal pudo comprobarse a lo largo del "Golden Pod" : en efecto, Eleazar Gómez y Fabiola Campomanes se mostraron serios en el podcast y apenas participaron; sin embargo, cuando llegaron a su habitación comenzaron a reírse de todo lo que pasó... ¡qué tal!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

