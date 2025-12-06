¿Video o post? Kim Shantal define su consejo para Teo y La Bea sobre la ‘Tentación’

A solamente un par de semanas de que termine el reality show, los granjeros buscan aprovechar cada ventaja que sea posible y ejemplo de ellos es el consejo que Kim Shantal le dará a César Doroteo y La Bea para que estén listos antes del anuncio del octavo eliminado de La Granja VIP.

Kim prefiere el post viral como 'Tentación'

En una plática que tuvieron Kim Shantal y 'El Patrón' Alberto del Río, la salvada de esta semana se reagrupó con el Capataz para recapitular los siguientes pasos de su estrategia grupal y la presencia de La Bea y César Doroteo, naturalmente, fue tema de conversación.

Luego de reconocer que buscarán pedir votos para sus compañeros nominados, Kim recordó que ambos, al igual que Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori, tendrán la opción de elegir un video de un momento que desconocen o una publicación viral como 'Tentación' y consideró que la mejor opción para sus aliados sería escoger el post.

El luchador coincidió con Shantal al señalar que el video "no serviría de nada", ya que tienen cierta certeza de lo que ocurre al interior de La Granja VIP y que no aportaría información valiosa, a diferencia de un fragmento de lo que el público piense de ellos y lo que pasa en el reality show.

Por otro lado, Kim también dijo que les hará énfasis en que presten mucha atención a las decisiones que tomen Campomanes y Mayer Mori si es que llegaran a estar presentes, pues en la ocasión más reciente no hubo nadie de su equipo que pudiera ser testigo de lo que vieron Lis Vega, Fabiola y Sergio.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al octavo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, César Doroteo, Sergio Mayer Mori y La Bea, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.