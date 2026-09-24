“Ya no puedo más": Kunno SE DESVANECE en La Granja VIP por una alarmante razón (VIDEO)
A pesar de que ha tratado de ser optimista con La Granja VIP, el ánimo de Kunno no está en su mejor momento y ya se dio la oportunidad de mostrarse vulnerable.
Por decisión del público, Kunno lleva dos semanas consecutivas como Peón de La Granja VIP. Y si bien el influencer ha procurado cumplir con todas sus tareas, parece que el cansancio ya lo está superando y hasta siente que se va a enfermar por todo el desgaste en su cuerpo.