Pimpinela da cátedra de lucha libre y deja en el SUELO a Fer Lozada y Mono Osuna en La Granja VIP (VIDEO)

Pimpinela Escarlata protagonizó un momento muy divertido dentro de La Granja VIP. El luchador mexicano le enseñó técnicas de lucha libre a Fernando Lozada y Mario “Mono” Osuna, sin embargo, ambos terminaron en el suelo tras recibir un golpe de Pimpi. El resto de Granjeros presenciaron el acto y Kevyn Contreras “Bicolor” también se sumó a la “pelea”, pero también se llevó su topetazo.