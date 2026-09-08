“Es de pésimo gusto": Kunno y Mónica Escobedo tienen polémica pelea en La Granja VIP (VIDEO)

A pesar de que los Granjeros apenas están adaptándose a la convivencia, las personalidades fuertes ya empezaron a salir a la luz. Esto fue lo que pasó con Kunno y Mónica Escobedo, quienes se enojaron mientras trataban de elegir los nombres de los cerditos que tendrán que cuidar en La Granja VIP Segunda Temporada, pues cada uno tenía ideas diferentes y querían tener la razón.

Los problemas empezaron cuando Kunno sugirió que apodaran a un puerquito como "chicharrón" o "tocino", lo que no le dio nada de gracia a la standupera, pues dijo que le parecía cruel ponerles ese tipo de nombres por lo que representan.

"Cosas de comida no, es de pésimo gusto. A ver, tú sí sabes que se llaman así y no me gusta. No, yo no creo que sea buena idea ponerle así a un animal con el que estás conviviendo todos los días, no se me hace nada tierno", dijo molesta, mientras Kunno y "La Bebeshita" trataban de explicarle que todo era una broma y que al final no lo estaban haciendo con la intención de lastimarlos.

A Kunno no le gustó que Mónica se impusiera en el bautizo de los puerquitos|ESPECIAL

Kunno enfrentó a Mónica Escobedo en La Granja VIP Segunda Temporada

Una vez que se dio cuenta de que sus compañeros no podrían ponerse de acuerdo, Daniela Alexis "La Bebeshita" les propuso que a uno de los puerquitos le pusieran "Gordis", ya que le parecía una forma cariñosa de decirle. Sin embargo, esta idea tampoco le agradó a Mónica y terminó mencionando que mejor le pusieran "diabetes" o "hipertensión", una idea que le pareció exagerada a Kunno y la confrontó diciéndole que no había necesidad de dimensionar todo para "dar contenido".

"Amiga, te estás tomando muy en serio las cosas. Aliviánate. Yo no tengo que forzar mi contenido, a mí me sale orgánico", afirmó irónico el famoso influencer.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento, por lo que todos deben estar muy atentos a lo que pasa a su alrededor.