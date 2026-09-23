“Hay tensión sexual": Pablo Montero y Natalia Alcocer desatan rumores de coqueteo en La Granja VIP (VIDEO)
La cercanía de los Granjeros está haciéndose cada vez más evidente y Manelyk ya les dijo de frente que ella siente que se están “tirando la onda”.
No lleva ni una semana dentro, pero parece que Pablo Montero ya está robando corazones en La Granja VIP Segunda Temporada. Al menos esto es lo que piensan Manelyk y “La Bebeshita”, quienes se han dado cuenta de que el cantante tiene una forma muy peculiar de tratar a Natalia Alcocer y creen que ella tampoco le es indiferente a los coqueteos.