Kevyn “Bicolor” habla de sus ex en La Granja VIP y confiesa si les fue infiel (VIDEO)

Luego de muchas peleas y malentendidos en La Granja VIP, tuvieron un rato libre que les sirvió para platicar y desestresarse. Y ya que se sintió en confianza, Kevyn Contreras “Bicolor” por fin se animó a hablar de sus exparejas y madres de sus seis hijos, un tema que sabe que causa mucha intriga pues apenas tiene 30 años. Al respecto, el comediante aseguró que trata de ser un padre presente y de llevarse bien con ellas, sobre todo porque afirma que no las engañó jamás y que las cosas se dieron de diferentes maneras.

