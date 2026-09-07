‘La Coreañera’ no controla el llanto y es consolada por Natalia Alcocer: “Todo tiene fecha de caducidad”

‘La Coreañera’ abrió su corazón con Natalia Alcocer y rompió en llanto tras revelar que se siente rara, pues es la primera vez que se encuentra en un programa de encierro. La Vikinga le extendió la mano como compañera, le dio un par de consejos y le aseguró que siempre que ella la necesite va a estar ahí.