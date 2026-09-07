Kenny Avilés rompe en llanto durante su primera noche en La Granja VIP tras presentarse con los Granjeros

Kenny Avilés de “Kenny y los eléctricos” se presentó ante todos los Granjeros y reveló que a sus 72 años de edad y con una larga trayectoria en la música, La Granja VIP es su primer reality y se siente muy abrazada por todos, ya que desde el primer momento ha recibido mucho amor. Cada uno de los Granjeros abrió su corazón para hablar sobre su propósito en el programa, pero algunos también aprovecharon el momento para marcar sus límites.