“Te metes en todo, estamos hartos de ti": La EXPLOSIVA pelea entre Kunno y Rafa en la Asamblea de La Granja VIP

El ambiente dentro de La Granja VIP terminó por quebrarse por completo durante la primera noche de cara a cara. La Asamblea de Nominación se convirtió en el escenario de una fuerte discusión verbal cuando Kunno pasó al podio para emitir su voto, descargando una dura ráfaga de reproches en contra de Rafa Mercadante que dejó helados a los demás habitantes del recinto.

Sin guardarse nada frente a la mirada de los Granjeros , el creador de contenido fue directo al grano para justificar su nominación. "Rafa, la verdad es que me has sorprendido mucho. Me pareces una persona forzada, de esos que buscan caerle bien a todos, muy igualado. Si no estamos hablando contigo, no nos interesa conectar. No tienes por qué ser tan 'caerme bien', ya estamos cansados de ti", le soltó sin tapujos, rematando con un mensaje contundente: "Espero que esto te haga despertar y te haga ver que el juego ya empezó hace tres días".

Rafa Mercadante le responde a Kunno en La Granja VIP

La reacción del experimentado conductor no tardó en llegar. Haciendo valer sus tres décadas de trayectoria en los medios, Mercadante intentó mantener la cordura para argumentar su postura, atribuyendo la falta de empatía a un tema generacional: "Yo no soy un 'caerme bien', yo trabajo y respeto. Tengo 30 años de carrera y he aprendido a respetar", le replicó con firmeza, recordando además que él escuchó en silencio la acusación y exigiendo el mismo trato para hablar.

Sin embargo, los ánimos se desbordaron cuando Kunno comenzó a interrumpiéndolo constantemente, acusándolo de cometer faltas de respeto y lanzando un dardo que encendió la furia de Rafa: "No aguantas, es un huevo y medio, eres un cobarde". Ante el insulto, el presentador dejó en claro que no le teme a ningún enfrentamiento y que su conducta en la granja seguirá por sus principios.

¿A qué hora pasa La Granja VIP Segunda Temporada?