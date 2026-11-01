¿Es estrategia? Pablo Montero reacciona a la decisión de “La Bebeshita” al nombrar al Peón de Oro en La Granja VIP y al saber quién es el “Peor Peón”

“La Bebeshita” eligió a Kunno como el “Peón de Oro”, quién a su vez escogió a Pablo Montero como el “Peor Peón” por lo que ahora deberá pasar una semana más en ese rol. Montero expresó que todo es parte de una estrategia porque él siempre cumplió con sus tareas e incluso hizo cosas que no le correspondían.