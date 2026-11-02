“Los necesito mucho": Niurka ROMPE en llanto al recibir emotivo mensaje por parte de sus seres queridos en La Granja VIP

Kevyn Contreras “Bicolor” recibió un mensaje muy conmovedor por parte de un gran amigo mientras que Pablo recibió una inyección de motivación al escuchar el apoyo de su familia. Por su parte, Niurka recibió mensajes por parte de su hijo y su nuera. Por otro lado, Mario “Mono” Osuna recibió un mensaje alentador por parte de su madre.