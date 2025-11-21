¿Adiós al Freddy Show? Alfredo Adame anuncia nuevo podcast en La Granja VIP y estos son todos los detalles

Alfredo Adame adelantó ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP que, si todo sale bien, probablemente este jueves 20 de noviembre seamos testigos del lanzamiento de un proyecto nuevo que lo tiene muy emocionado... ¡un podcast que promete ser divertido e interesante a la vez! ¿Pero qué pasó con el Freddy Show?

¿Qué dijo Alfredo Adame de su podcast en La Granja VIP?

Alfredo Adame, cuyo aislamiento del resto de los granjeros se hizo más notorio en las últimas horas luego de una explosiva Asamblea en donde todos excepto Eleazar Gómez lo nominaron , demostró que el riesgo de eliminación lo tiene sin cuidado y, en lugar de enfrascarse en polémicas, mejor está planeando todos los detalles de un podcast inédito que podría estrenarse este mismo jueves en el 24/7.

"Si hoy puedo, terminando la Gala voy a inaugurar mi podcast, el 'Podcast del Golden boy' con temas extraños, con temas diferentes, con temas que sirven de algo y, ¿por qué no? también para entretener, dependiendo de cómo salgan las cosas hoy pienso inaugurarlo", anunció Adame en los exteriores de La Granja VIP.

El llamado "Golden boy" prometió contar anécdotas y secretos de su carrera en la televisión mexicana en este podcast que aunque aún no tiene fecha definida sí tiene muy ilusionado a Adame.

"Si se puede hoy (jueves) dependiendo, si no pues el sábado sin falta lo arranco", prometió el actor y conductor de televisión, quien recordó que el viernes hay fiesta para todos los granjeros y, por lo tanto, no sería prudente arrancar ese día.

Adame descartó una competencia con el Cacaraqueo de La Bea, el primer podcast que se gestó en el interior de La Granja VIP; sin embargo, la teoría de una rivalidad por la popularidad en los chismes quedó flotando en el aire, sobre todo porque el "Golden boy" dejó entrever que todos envidiaron el éxito de su Freddy Show.

"El asunto es que el Freddy Show despertó muchas envidias, despertó muchos recelos, opacó como suele suceder y entonces pues a nadie les parece, de todos modos si veo la oportunidad pues haré el Freddy Show o si no seguiré con mi podcast", explicó.

La expectativa de ver a Alfredo Adame en un podcast de La Granja VIP causó un gran revuelo viral, sobre todo porque la celebridad cuenta con un fandom muy sólido y ávido de escuchar sus historias... ¡esperemos a ver qué pasa luego del Jueves de Salvación!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

