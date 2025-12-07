¡El fin de una era! Celebridades se DESPIDEN del granero de La Granja VIP con emotivas palabras

El granero de La Granja VIP cerró sus puertas la noche de este sábado luego de 8 semanas de intensa competencia , incomodidades y muchas anécdotas que seguramente serán recordadas en los siguientes días: ¡las celebridades aceptaron que NO extrañarán las camas de paja y el frío!

¿Cómo se despidieron Teo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez del granero de La Granja VIP?

Las cámaras 24/7 de La Granja VIP captaron el momento exacto en el que los últimos peones semanales Teo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez sacaron sus pertenencias del granero para disfrutar de todas las comodidades de la casona: ¡adiós a las bajas temperaturas, las camas de paja y... la rata!

Alfredo Adame prácticamente sólo recogió sus cosas y salió del granero en silencio, pero Eleazar Gómez y Teo sí le dedicaron unas palabras al lugar donde vivieron tantas anécdotas llenas de risas, pero también de dolores de espalda... ¡la paja no fue nada cómoda!

"Muchas gracias, granero. Ahora sí que... pues se vivieron buenos momentos", dijo Gómez en la puerta y ya con su maleta hecha.

Teo, por su parte, se puso más nostálgico porque recordó que durmió ahí desde la primera semana de la competencia y fue justo en ese lugar donde se consolidó su amistad con La Bea.

"Ay, hasta nunca, granero. Te voy a extrañar... no lo sé, aquí pasé mi primera noche en La Granja VIP y fue linda, la verdad, mi primera semana también fue linda, pero así que digas 'uf, qué ganas de regresar', la verdad es que no, precioso, pero igual gracias por tu cobijo y gracias por las experiencias. Espero nunca volverte a ver en mi vida... de lejos sí, pero dormir aquí la verdad no. Hasta nunca", expresó Teo antes de cerrar la puerta definitivamente.

El Tío Pepe anunció el viernes que a partir de este lunes ya no habría peones en La Granja VIP, por lo que todas las celebridades restantes podrían dormir en la casona y disfrutar de amenidades como los baños con agua caliente y el gimnasio; ¡con el cierre del granero nos despedimos de una era llena de retos y aprendizajes para todos los concursantes!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: