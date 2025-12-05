¡Adiós a la incomodidad! Las ideas más originales para despedir el granero de La Granja VIP

La Granja VIP no tendrá peones en las semanas 9 y 10 de la competencia , una noticia que animó mucho a las celebridades que permanecen en el reality: ¡ya hasta están pensando en cómo despedirse del granero con todas sus incomodidades, desde una pijamada hasta soltar a los puercos para que deshagan el lugar!

¿Qué ideas tienen las celebridades para decirle adiós al granero de La Granja VIP?

La mañana de este viernes 05 de diciembre, el Tío Pepe realizó su tradicional visita a las instalaciones de La Granja VIP para evaluar el trabajo de todas las celebridades que esta semana 8 estuvieron al mando de Alberto del Río "El Patrón ", pero además soltó un anuncio que dejó a todos con la boca abierta: ¡a partir de este lunes ya no habrá peones!

¡Así es! Todos los granjeros podrán disfrutar de las comodidades de la casona en la últimas semanas de la competencia, por lo que las camas de paja, el frío nocturno y la falta de agua caliente ya quedaron atrás, y para celebrar esto celebridades como Kim Shantal, Teo y La Bea soltaron algunas ideas para decirle adiós al granero : ¡hubo de todo!

"Tenemos que inventar una despedida para el granero, mi opción fue que hiciéramos una pijamada ahí todos juntos con colchones y con historias de terror", declaró Kim Shantal.

"El Patrón" y Teo, quienes definitivamente no la pasaron muy bien sobre todo con las camas de paja, tuvieron ideas menos divertidas: "Yo tengo mi idea, es meter a los puerquitos de Kim para que hagan un d3sm4dr3 y lo destruyan desde la raíz a todo el lugar", dijo el luchador, mientras que Teo planeó la idea de un incendio que de inmediato fue descartada.

La Bea, por otro lado, pensó en un mejor uso para el granero: "Mi idea es meter a Jacinta (la vaca) y que ahí tenga a su bebé", opinó. Fabiola Campomanes , por otro lado, abogó por organizar un baile ahí... ¡cuánta creatividad!

Con la competencia de La Granja VIP en su recta final, descubrimos que no todo son estrategias, chismes o roces incómodos... ¡la despedida del granero fue un pretexto excelente para echar a andar la imaginación de todos mientras conviven!

