¡Moda en La Granja VIP! Alfredo Adame presume sus CAMISAS de animalitos e impacta a La Bea

Alfredo Adame se puso en modo presumido en La Granja VIP y le mostró a La Bea, con lujo de detalle, cada una de las camisas de animalitos que tiene preparadas para todas las Galas del reality… ¡aunque no lo creas, todos los diseños son únicos pero con temática campirana!

¿Qué animalitos hay en la colección de camisas de Alfredo Adame para La Granja VIP?

Alfredo Adame literalmente nos dio una lección de moda en pleno tocador de La Granja VIP cuando sacó de su clóset su colección de camisas de animalitos que ya tiene más que listas para usar en las próximas Galas... ¡ La Bea se quedó con la boca abierta al ver todos los diseños originales que el "Golden boy" preparó para lucirse!

"Mira, tengo esta (una de cerditos con anteojos), esta ya te la había enseñado, ¿verdad? (de capibaras), esta también (de oveja) y esta también la tengo (una de cerdito con lentes de sol)", le explicó Adame a La Bea mientras ella se maquillaba para la Gala de este martes 02 de diciembre.

Adame también mostró otra camisa con gallos, pero dejó claro que esa la quería reservar para una ocasión más especial; para hoy, por ejemplo, se sentó en la sala de La Granja VIP con la camisa de capibaras, un detalle en su outfit que mezcló lo fashion con la ternura... ¡maravilloso!

Desde el primer minuto de la competencia, Alfredo Adame se robó las miradas tanto de sus compañeros como del fandom gracias precisamente a sus looks granjeros... ¡el actor se tomó su papel campirano tan en serio que no dudó en encargar diseños relacionados con esta temática!

