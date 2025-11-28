La Granja VIP explota con la Salvación de Kim Shantal: "¡Eso, mi niña!”

Kim Shantal ganó el Duelo de Salvación de este jueves y, con ello, se cumplieron las expectativas de granjeros como La Bea, Teo e incluso Eleazar Gómez... ¡la influencer tocó la campaña del triunfo y la sala de La Granja VIP se llenó de explosivas reacciones!

¿Cómo reaccionaron los granjeros a la salvación de Kim Shantal?

El juego de este Jueves de Salvación comandado por Kristal Silva no tuvo nada que ver con la fuerza, sino con la velocidad y la intuición... ¡a pesar de que fue penalizada por incumplir las reglas con 5 segundos extra, Kim Shantal logró superar un duelo prácticamente a ciegas!

A lo largo de este jueves fue muy notorio que la mayoría de los granjeros estaba a favor de que Kim Shantal se salvara, algo que al final ocurrió; por ello, cuando la joven tocó la campana y entró a la sala con una sonrisa de oreja a oreja, la alegría inundó a todos los participantes:

"Ya tenemos un salvado, y después de tantos planes fabricados durante la semana, están por descubrir si van a poderlos llevar a cabo o de plano tendrán que ponerse a restar", advirtió Adal Ramones... ¡al parecer sí se cumplieron los planes de los granjeros, pues todos se levantaron a felicitar a Kim Shantal por su triunfo!

"¡Eso, mi niña!", gritó Alfredo Adame en medio de un ambiente en el que llamó la atención la seriedad de Sergio Mayer Mori, quien sonrió visiblemente incómodo y ni siquiera se levantó del sillón para felicitar a Kim Shantal... ¿no le agradó esta salvación?

Con Kim Shantal segura y con el poder de la Traición listo, los granjeros de inmediato se agruparon para discutir estrategias y especular con el posible eliminado de la semana 7, ¡el clima se puso "color de hormiga" en la granja más viral de TV Azteca!

