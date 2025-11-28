OFICIAL: Ya sabemos QUIÉN GANÓ LA SALVACIÓN en La Granja VIP. ¿Quién deja de estar nominado este 27 de noviembre?

En una semana llena de estrategias, nuevas alianzas e intrigas, La Salvación acaba de cambiarlo todo en La Granja VIP. Esta noche de jueves se enfrentaron en competencia Kim Shantal, Fabiola Campomanes y El Patrón; al final, fue Kim quien se impuso y logró zafarse de la lista de nominados.

Kim Shantal gana La Salvación de La Granja VIP

Al finalizar La Asamblea del miércoles 26 de noviembre, quedaron nominados Fabiola Campomanes, Kim Shantal, Lis Vega y Alberto del Río. Sin embargo, por el beneficio del Huevo Dorado, La Bea tuvo la oportunidad de decidir quién no podría competir por La Salvación y eligió a Lis.

Los tres nominados restantes se enfrentaron en una competencia que debían cumplir con los ojos vendados; esta era una prueba para su paciencia, intuición y velocidad. Aunque Fabiola seguía muy de cerca, fue Kim Shantal quien tuvo la victoria. Lo logró a pesar de que, al principio del juego, fue penalizada con 5 segundos de espera para continuar.

En el viernes de La Traición, Kim tendrá la oportunidad de salvar a otra persona nominada y poner en su lugar a alguien más. Sin embargo, todavía no sabemos si la dinámica se mantendrá igual o habrá algún cambio sorpresa.

Al finalizar La Traición, tendremos la lista definitiva de nominados para la semana 7 del reality show.

Ya puedes votar por tu nominado favorito en La Granja VIP

No olvides votar para evitar que tu granjero favorito sea el próximo eliminado. Las votaciones iniciaron tras La Asamblea y permanecerán abiertas hasta La Gala de Eliminación.

Puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP y la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos para otorgar diario, ya sea a una o varias personas. Si contestas una breve encuesta, puedes obtener 10 votos extra.