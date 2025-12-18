¡Con el corazón roto! Granjeros quedan DEVASTADOS tras despedir a más animales de La Granja VIP

Los caballos y los cerditos le dijeron adiós a La Granja VIP la tarde de este miércoles 17 de diciembre luego de acompañar a los granjeros con sus travesuras y algunas mordidas... ¡las celebridades no aguantaron más y hasta lloraron luego de la emotiva despedida!

¿Cómo reaccionaron los granjeros tras despedirse de más animalitos?

Los caballos dejaron las instalaciones de La Granja VIP, lo que desató una ola de emociones y despedidas cargadas de emotividad por parte de los granjeros; sin embargo, la gota que derramó el vaso llegó cuando el Tío Pepe comunicó que los cerditos también debían irs e.

"Yo quería que fueran los últimos", alcanzó a decir Kim Shantal en medio de las lágrimas ya que ella convivió con ellos desde el primer día que llegaron y llegó a encariñarse mucho con los marranitos.

Una vez que todos los animales se fueron, el Team Cacaraqueo se fundió en un cálido abrazo que dijo más que mil palabras... ¡la despedida les pegó muy fuerte! "Ya estamos solos, literal", dijo Kim Shantal mientras lloraba. Teo y "El Patrón" , por su parte, también derramaron algunas lágrimas: "Ustedes son la granja, les prometo que vamos a llegar juntos a la Final (…) van a estar bien los cochinitos", dijo el luchador.

"Ya no quiero comer nunca más cochino, yo los amo mucho, no me puedo imaginar que los coman (…) mañana va a estar bien aburrido esto, mi felicidad era verlos en la mañana, ya no quiero salir nunca de La Granja, era lo más divertido", se lamentó Kim.

Otro granjero que quedó con el corazón roto fue Eleazar Gómez, quien también se encariñó mucho con los caballos y los cerditos a pesar de que llegaron a morderlo varias veces:

"Los puerquitos eran un tema, bien revoltosos, bien latosos, pero eran bien divertidos (…) de las 10 semanas me tocaron cinco en caballos, le agarré muchísimo cariño al buen Canelo, donde quiera que estén van a estar muy bien y muy contentos", dijo el actor.

Alfredo Adame, quien convirtió a las vacas en su gran amor, reconoció que La Granja VIP ya no será la misma: "Esos cochinitos fueron el alma de la granja", declaró ante las cámaras 24/7... ¡qué tal!

¿Qué animalitos quedan en La Granja VIP tras el ADIÓS a los caballos y a los cerditos?

A lo largo de esta semana, el Tío Pepe se ha hecho presente en las instalaciones de La Granja VIP para encabezar las despedidas a los animales que acompañaron a las celebridades a lo largo de 10 semanas.

Los animalitos que SE FUERON de La Granja VIP fueron los conejitos, los guajolotes, los caballos y, finalmente, los cerditos comandados por el travieso Bacon.

Por otro lado, las celebridades todavía disfrutan de la compañía de las vacas Jacinta, Canela y la becerrita Luna , así como las gallinas y las borreguitas... ¡cada vez queda menos tiempo para la Final!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

