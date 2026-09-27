La Granja VIP: Hora LÍMITE parta VOTAR hoy domingo 27 de septiembre para salvar a tu Granjero favorito de la Eliminación

La tensión aumenta dentro y fuera de La Granja VIP, pues este domingo 27 de septiembre se vivirá una nueva gala de eliminación y los seguidores todavía tienen en sus manos una decisión importante: votar para ayudar a que su granjero favorito permanezca en la competencia. Si estás siguiendo el reality y quieres apoyar a alguno de los nominados, debes estar muy pendiente de la transmisión de esta noche, pues la votación llegará a su momento límite casi al finalizar la gala, justo antes de que Adal Ramones dé el esperado anuncio que revelará quién continúa dentro de la competencia y quién tendrá que despedirse.

¡No esperes hasta el último momento para votar!

La cuenta regresiva ya comenzó y los seguidores que quieran salvar a su granjero favorito tendrán que aprovechar las últimas horas de votación. Aunque el momento decisivo llegará prácticamente al cierre de la gala, lo mejor será emitir el voto con anticipación para no quedarse fuera de esta importante decisión. La dinámica volverá a poner a los fanáticos de La Granja VIP en una posición clave, pues el apoyo del público puede marcar la diferencia para los habitantes que buscan mantenerse una semana más dentro de la competencia.

Conforme avance la gala, la tensión irá aumentando hasta llegar al momento en que Adal Ramones tome la palabra y dé paso al anuncio que todos estarán esperando.

Adal Ramones revelará quién abandona La Granja VIP

El momento más esperado llegará casi al finalizar la gala de este domingo, cuando Adal Ramones anuncie el resultado de la votación y se conozca oficialmente quién deberá abandonar la competencia. Por eso, si tienes un favorito y quieres verlo continuar en La Granja VIP, este domingo 27 de septiembre es la última oportunidad para darle tu apoyo antes del cierre de la votación.

La noche promete estar llena de tensión, pues mientras los granjeros esperan conocer su destino, afuera de la granja los seguidores tendrán la última palabra. Después de que Adal Ramones dé el anuncio, ya no habrá vuelta atrás y uno de los participantes tendrá que despedirse. ASÍ QUE PREPARA TU VOTO, permanece atento a la gala y no dejes pasar el momento límite. La decisión está cada vez más cerca y esta noche se conocerá quién logra mantenerse en La Granja VIP.