¿Lealtad con condiciones? Fernando Lozada habla de su relación con Manelyk

Fernando Lozada habló de la relación que mantiene con Manelyk dentro de La Granja VIP y dejó claro que el cariño que siente por ella es muy grande. El participante explicó que la considera como una hermana y que existe una cercanía importante entre ambos, aunque también reconoció que su amistad tiene ciertos límites cuando se trata del juego y de las decisiones que toman dentro de la competencia. Durante una conversación, Fernando señaló que quiere mucho a Manelyk y que entiende que ella no siempre salga a defenderlo cuando recibe críticas o comentarios negativos. Sin embargo, precisamente por esa razón, considera que ella tampoco debería esperar que él esté de acuerdo con absolutamente todo lo que ella propone o pide dentro de la granja.

Fernando entiende que Manelyk no siempre lo defienda

El participante habló con tranquilidad sobre las ocasiones en las que ha recibido críticas y explicó que Manelyk no necesariamente interviene para defenderlo cuando comienza a recibir comentarios negativos. A pesar de ello, aseguró que lo entiende y que no parece guardar un resentimiento por esa situación.

Para Fernando, el hecho de considerar a Manelyk como una hermana no significa que tengan que pensar exactamente igual ni respaldarse automáticamente en cada decisión. Su postura parece estar basada en mantener una relación cercana sin dejar de tener criterio propio dentro de la competencia. Esta reflexión también deja ver cómo las relaciones personales comienzan a mezclarse con las estrategias de La Granja VIP. Aunque los participantes pueden tener amistades muy fuertes, las nominaciones, los acuerdos y las decisiones de cada equipo pueden generar diferencias.

Fernando marca una línea entre cariño y estrategia

Fernando dejó claro que puede querer y respetar mucho a Manelyk sin necesariamente aceptar todas sus propuestas. Para él, una cosa es la amistad que han construido y otra las decisiones que cada uno toma dentro del reality. Su comentario abre una nueva perspectiva sobre las alianzas de La Granja VIP: incluso entre personas que se consideran familia, existen límites cuando se trata de jugar individualmente.

Ahora queda por ver si esta postura genera alguna diferencia entre Fernando y Manelyk o si ambos continúan separando su amistad de las estrategias que cada uno siga dentro de la competencia.