Cómo hacer una lámpara de Jack para Halloween y sorprender a todos en octubre

Uno de los personajes típicos de las películas de terror es ‘Jack Skellington’ quien es el protagonista principal del film ‘El extraño mundo de Jack’ dirigida por Tim Burton y que se caracteriza por ser un esqueleto. Con el paso del tiempo, se convirtió en un clásico de Halloween, por lo que muchas personas eligen decorar para esta fecha con este personaje, no sólo con figuras sino mediante manualidades. En este caso, te vamos a compartir cómo hacer una lámpara y sorprender a todos en el mes de octubre.

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Tal como lo mencionamos, Jack, es uno de los clásicos personajes del cine de terror y de Halloween, teniendo en cuenta que es el principal protagonista de la película dirigida por Tim Burton y que se caracteriza por ser un esqueleto elegante y carismático que tras aburrirse de asustar, intenta tomar el control de la Navidad. Debido a su popularidad, se ha convertido en una temática muy elegida para la decoración de Noche de Brujas.

Si bien todavía falta para la llegada de Halloween, hay personas que ya están comenzando a decorar sus hogares con personajes terroríficos, clásicos de series o de películas y que no pueden faltar en esta fecha. Por eso, para sorprender a todos durante octubre, te vamos a compartir cómo hacer una lámpara de Jack para que luzcas en Noche de Brujas.

Materiales para la lámpara de Jack

1 rollo de papel higiénico

2 cucharadas de pegamento blanco mezclados con agua

1 pincel

1 globo

Luces LED

1 plumón

Cómo hacer la lámpara de Jack para Halloween