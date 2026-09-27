Cómo hacer una lámpara de Jack para Halloween y sorprender a todos en octubre
Se acerca esta fecha tan importante y así podrás decorarla con elementos que tienes en casa.
Uno de los personajes típicos de las películas de terror es ‘Jack Skellington’ quien es el protagonista principal del film ‘El extraño mundo de Jack’ dirigida por Tim Burton y que se caracteriza por ser un esqueleto. Con el paso del tiempo, se convirtió en un clásico de Halloween, por lo que muchas personas eligen decorar para esta fecha con este personaje, no sólo con figuras sino mediante manualidades. En este caso, te vamos a compartir cómo hacer una lámpara y sorprender a todos en el mes de octubre.
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Tal como lo mencionamos, Jack, es uno de los clásicos personajes del cine de terror y de Halloween, teniendo en cuenta que es el principal protagonista de la película dirigida por Tim Burton y que se caracteriza por ser un esqueleto elegante y carismático que tras aburrirse de asustar, intenta tomar el control de la Navidad. Debido a su popularidad, se ha convertido en una temática muy elegida para la decoración de Noche de Brujas.
Si bien todavía falta para la llegada de Halloween, hay personas que ya están comenzando a decorar sus hogares con personajes terroríficos, clásicos de series o de películas y que no pueden faltar en esta fecha. Por eso, para sorprender a todos durante octubre, te vamos a compartir cómo hacer una lámpara de Jack para que luzcas en Noche de Brujas.
Materiales para la lámpara de Jack
- 1 rollo de papel higiénico
- 2 cucharadas de pegamento blanco mezclados con agua
- 1 pincel
- 1 globo
- Luces LED
- 1 plumón
@shellydoesdiy ✨ A balloon + toilet paper = the coolest Halloween night light. 👻🖤 I layered toilet paper over a balloon, let it dry, then added the details + a light underneath… and it turned out SO much better than I expected! Cheap supplies, easy to make + such a fun spooky glow. ✨ #halloweendiy #easydiy #DIYDecor #budgetdiy #CraftTok ♬ Fall October Halloween horror classic(177261) - rareNote
Cómo hacer la lámpara de Jack para Halloween
- Preparar el pegamento y para ello tienes que mezclar 2 cucharadas de pegamento blanco con una taza de agua
- Cortar el papel higiénico en los cuadros que vienen marcados y dejarlos listos para usar
- Inflar el globo del tamaño deseado y procurar que sea de tamaño mediano
- Comenzar a colocar el pegamento con ayuda de un pincel y colocar uno a uno los trozos de papel y bañarlos con el pegamento
- Repetir lo anterior hasta cubrir toda la superficie, pero asegurándote de dejar en la base un nudo pequeño que te permitirá colocar las luces led
- Dejar secar por al menos 24 horas y antes de pinchar el globo, asegúrate que el pegamento haya secado bien
- Pinchar el globo y retirar los restos de la base
- Aplicar una nueva base de pintura blanca y con ayuda de un plumón negro darle forma de los ojos de Jack
- Meter las luces LED por el agujero que dejaste libre y poner la lámpara en el lugar que prefieras