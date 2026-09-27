5 ideas para hacer una lámpara de papel inspirada en los Saja Boys

Si quieres llevar la estética de Saja Boys de KPop Demon Hunters a la decoración, puedes crear lámparas de papel inspiradas en sus colores, vestuario y estilo K-pop. Estas 5 ideas son sencillas y pueden convertirse en un detalle llamativo para una habitación infantil o juvenil.

Cómo hacer lámparas de papel de los Saja Boys: una a una

Para este proyecto, necesitarás materiales sencillos o fáciles de conseguir. Las lámparas de papel se hacen con recortes, pantallas de papel y estructuras de lámparas que puedes reciclar. Lograrás ejemplos creativos, desde estampados, hasta colores deslumbrantes. Estas son algunas opciones en Pinterest.

1. Lámparas con siluetas de los Saja Boys. Utiliza una lámpara de papel blanca como base y agrega siluetas de los personajes en cartulina negra o de colores . Al encenderla, las figuras crearán sombras sobre las paredes. Si lo combinas con colores, queda mucho mejor.

Utiliza una lámpara de papel blanca como base y agrega . Al encenderla, las figuras crearán sombras sobre las paredes. Si lo combinas con colores, queda mucho mejor. 2. Lámparas con estrellas y corazones. Crea pequeños recortes de estrellas, corazones y notas musicales alrededor de una pantalla de papel. Puedes combinar tonos oscuros con detalles en rosa, morado o azul para conseguir una estética inspirada en el universo K-pop. Agrega detalles como posters, frases luces LED para complementar.

Ideas de lámparas de papel de Saja Boys.|(ESPECIAL/IA)