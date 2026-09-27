5 ideas para hacer una lámpara de papel inspirada en los Saja Boys
Crea tus propias lámparas DIY para tu habitación. Descubre cómo darles tu toque personal y dale un nuebo look a tu habitación hoy mismo.
Si quieres llevar la estética de Saja Boys de KPop Demon Hunters a la decoración, puedes crear lámparas de papel inspiradas en sus colores, vestuario y estilo K-pop. Estas 5 ideas son sencillas y pueden convertirse en un detalle llamativo para una habitación infantil o juvenil.
Cómo hacer lámparas de papel de los Saja Boys: una a una
Para este proyecto, necesitarás materiales sencillos o fáciles de conseguir. Las lámparas de papel se hacen con recortes, pantallas de papel y estructuras de lámparas que puedes reciclar. Lograrás ejemplos creativos, desde estampados, hasta colores deslumbrantes. Estas son algunas opciones en Pinterest.
- 1. Lámparas con siluetas de los Saja Boys. Utiliza una lámpara de papel blanca como base y agrega siluetas de los personajes en cartulina negra o de colores. Al encenderla, las figuras crearán sombras sobre las paredes. Si lo combinas con colores, queda mucho mejor.
- 2. Lámparas con estrellas y corazones. Crea pequeños recortes de estrellas, corazones y notas musicales alrededor de una pantalla de papel. Puedes combinar tonos oscuros con detalles en rosa, morado o azul para conseguir una estética inspirada en el universo K-pop. Agrega detalles como posters, frases luces LED para complementar.
- 3. Lámpara con sus nombres. Personaliza una pantalla de papel colocando los nombres de los integrantes de los Saja Boys con letras recortadas. Usa una tipografía grande y llamativa para que el diseño parezca un auténtico elemento de merchandising. ¿Será que la forma de micrófono es la ideal?
- 4. Lámpara tipo escenario K-pop. Convierte una pantalla redonda de papel en un pequeño escenario. Añade micrófonos, luces, estrellas y siluetas bailando para recrear la sensación de un concierto de los Saja Boys. No olvides tener una bocina en la habitación para ambientar con “Soda Pop”.
- 5. Lámparas inspiradas en el estilo demoníaco. Para una decoración más misteriosa, utiliza papel negro, rojo y morado para crear cuernos, llamas, ojos y otros símbolos fantásticos. La luz interior hará que los recortes destaquen y dará un efecto de lámpara temática muy original. Sorprenderás a todas tus amigas con estas ideas.