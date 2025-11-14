La Granja VIP: ¿Qué es el vitiligo y por qué da? Esta es la enfermedad que padece La Bea

En La Granja VIP, las jornadas bajo el sol son parte del día a día, pero para La Bea representan un reto muy particular. Durante una conversación con sus compañeros, la comediante compartió detalles sobre el vitiligo, una condición que ha estado presente en su vida desde los 11 años y que, más allá de lo físico, ha sido parte de su historia personal y emocional.

¿Qué es el vitiligo y cómo afecta a quien lo padece?

De acuerdo con la Mayo Clinic, el vitiligo es una enfermedad en la que se pierde el color de la piel en distintas áreas del cuerpo debido a que las células responsables de producir melanina mueren o dejan de funcionar. Esto da como resultado manchas blancas que, con el tiempo, pueden extenderse. Aunque no es contagioso ni pone en riesgo la vida, sí puede generar molestias como sensibilidad extrema al sol, además de impacto emocional.

La Bea explicó que no puede exponerse directamente al sol, ya que su piel reacciona con ardor, incluso si usa protector solar. Es por eso que en La Granja VIP suele cubrirse con mangas largas y evitar la exposición prolongada.

Comentó también que el vitiligo en su caso comenzó con manchas visibles en las manos y que, con el tiempo, se fue extendiendo. La comediante relaciona el inicio de esta condición con un episodio fuerte a nivel familiar, lo que coincide con uno de los factores que menciona la Mayo Clinic, dado que el estrés emocional o los traumas pueden detonar esta enfermedad en personas genéticamente predispuestas.

¿Por qué La Bea no puede asolearse en La Granja VIP?

Aunque La Bea ha hecho del vitiligo una parte más de su identidad, pues incluso lo ha usado como tema en sus rutinas de stand up y, dentro de La Granja VIP, ha tenido que extremar cuidados. Mencionó que en una ocasión, al quedarse dormida al aire libre, su piel ardió intensamente , lo que dio muestra de qué tan delicada puede ser la exposición al sol en su caso. Este nivel de sensibilidad es común en quienes viven con esta enfermedad, ya que la piel sin melanina queda más desprotegida ante los rayos solares.

