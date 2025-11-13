¿Cómo inicio la mala relación de El Patrón y Eleazar Gómez en La Granja VIP? Este fue el momento exacto

Al principio, todo parecía marchar bien entre varios granjeros que coincidieron desde los primeros días de trabajo y convivencia. Entre rutinas de ejercicio, bromas y largas pláticas, Eleazar Gómez y El Patrón formaban parte de un grupo compacto que incluía a Omahi, Jawy y Kike Mayagoitia. A este grupo, se unió eventualmente Sergio Mayer Mori. El ambiente era de camaradería, confianza y acuerdos tácitos para apoyarse mutuamente dentro del juego.

¿Qué pasó en la Asamblea que detonó la ruptura entre Eleazar y El Patrón?

La tensión comenzó a escalar después de la salida de Carolina Ross, cuando las reglas de nominación se volvieron más claras y decisivas. Durante la segunda Asamblea de Nominación, el grupo tenía una estrategia pensada para evitar que Sandra Itzel, una de sus integrantes, llegara a la placa. Sin embargo, el conteo de votos no favorecía a Eleazar y su lugar como nominado estaba casi asegurado. Fue entonces cuando, desesperado, intentó mover los hilos para que otros votaran por Fabiola Campomanes y así salvarse.

En lugar de asumir el riesgo, Eleazar terminó por nominar a Sandra, lo que traicionaba el pacto al que todos se habían comprometido . Las reacciones no se hicieron esperar, pues Kim y Sandra lo confrontaron furiosas, Fabiola se enteró y también lo enfrentó, mientras que él negó todo. El resultado fue que Sandra y Eleazar terminaron nominados y finalmente, Sandra sería la eliminada esa semana.

¿Por qué El Patrón ya no confía en Eleazar Gómez?

La ruptura entre granjeros fue total. Para El Patrón, lo más grave no fue la jugada en sí, sino la mentira y la falta de autocrítica. La confianza que había depositado en Eleazar se rompió por completo. En sus palabras, ya había tenido decepciones en el pasado y había decidido confiar en este grupo. Pero ese vínculo quedó destruido tras ver cómo Eleazar intentaba manipular la situación y salirse limpio.

Aunque tuvieron la oportunidad de hablar acerca de la situación, de enfrentarse en los juegos y de limar asperezas, la constante actitud de Eleazar de hablar a las espaldas de los demás, evitó que el lazo de confianza se restableciera. Desde entonces, las interacciones entre ambos han sido cada vez más tensas , y los enfrentamientos no paran de crecer.

No te pierdas todo lo que está sucediendo entre Eleazar Gómez y El Patrón en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y en la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes seguir la transmisión 24/7 en Disney+ y ahora también en el canal oficial de YouTube de La Granja VIP.