¿Qué se sabe del premio final de La Granja VIP? ¡Esto pasó en la versión chilena!

Sólo es cuestión de semanas para que La Granja VIP llegue a la señal de Azteca UNO , pero en lo que los nombres de las celebridades participantes son revelados surgió una serie de preguntas intrigantes sobre el premio. ¿Qué recibirá el ganador: dinero, trofeos? ¿Habrá primero, segundo y tercer lugar? ¡Qué nervios!

¿Qué pasó en la versión chilena de La Granja?

Fue en abril del 2005 que se estrenó en el Canal 13 La Granja Chile , una adaptación del reality show sueco que de inmediato se colocó en el gusto de la gente por su apuesta fresca, sus retos desafiantes y las polémicas que rodearon a los concursantes.

Si bien en esta versión sudamericana de La Granja no hubo celebridades, nos llamó mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, los participantes tuvieran que superar ¡14 duelos! que sin duda los pusieron al límite... ¡lo bueno es que sí hubo una recompensa muy jugosa al final, y no sólo para el primer lugar!

En esta emisión de La Granja Chile del 2005 Gonzalo Egas, Álex Gerhard y Arturo Longton se coronaron como los tres finalistas del reality campestre, con Gonzalo como el flamante ganador del premio mayor... ¡esto fue lo que ellos recibieron aquel 19 de abril del 2005!

GONZALO EGAS (PRIMER LUGAR): El instructor de artes marciales fue premiado con 50 millones de pesos chilenos (poco más de 96 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual) y un jeep... ¡nada mal!

El instructor de artes marciales fue premiado con 50 millones de pesos chilenos (poco más de 96 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual) y un jeep... ¡nada mal! ÁLEZ GERHARD (SEGUNDO LUGAR): El ingeniero especialista en prevención de riesgos se quedó en el segundo puesto, y por ello se fue a casa con 10 millones de pesos chilenos (casi 20 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual), además de una motocicleta.

ARTURO LONGTON (TERCER LUGAR): Para el empresario chileno también hubo una compensación simbólica: 2 millones de pesos chilenos en productos de Jumbo, un popular supermercado local.