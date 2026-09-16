Kenny Avilés revela fuerte INFIDELIDAD por parte de su ex pareja dentro de La Granja VIP

Kenny Avilés se sinceró con sus compañeros dentro de La Granja VIP y reveló que cómo descubrió que su ex pareja la engañaba. De acuerdo con lo que contó, los hechos ocurrieron en el camerino de la artista. Por otro lado, mencionó que su ex también se involucró con su sobrina cuando estaba borracho, y a pesar de eso decidió perdonarlo.