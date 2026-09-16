¡Exclusiva! Ninel Conde reveló cómo sacó adelante a su hija sin la ayuda económica de Ari Telch

Con el corazón en la mano, Ninel Conde compartió en exclusiva cómo ha sido para ella desempeñar el papel de madre. La cantante reveló cómo su hija Sofía la impulsó para salir adelante sin la ayuda económica de Ari Telch, padre de la adolescente. Además, confirmó que su hijo Emmanuel continúa bajo el cuidado de su papá. Además, recordó a su fallecida madre, quien fue su mayor ejemplo para desempeñar su papel con sus hijos. ¿Por qué Ninel Conde no da entrevistas en el aeropuerto? Esto contestó el ‘Bombón Asesino’.