¿Se cumplirá? ¡Uno a uno, los FAVORITOS de Sandra Itzel para llegar a la final de La Granja VIP!

Sandra Itzel se sinceró con nuestra adorable host digital Malleza y participó en la divertida actividad "Gallo de oro" en la que reveló los nombres de los granjeros que le gustaría ver en los primeros lugares de La Granja VIP: ¿la celebridad tiene madera de adivina o mejor no? ¡Entérate!

¿Qué celebridades son las favoritas de Sandra Itzel para ganar La Granja VIP?

Mallezaa, fiel a su estilo fresco, divertido y sin filtros, le sacó todo el chismecito a la eliminada más reciente del reality y le preguntó por sus "gallos" favoritos para llegar a la última transmisión de La Granja VIP... ¡Sandra Itzel se la pensó para responder, pero soltó algunos nombres que de inmediato llamaron la atención de la comunidad digital!

"Mi gallo de oro (primer lugar) yo podría decir que está entre La Bea y Kim Shantal; mi gallo de plata (segundo lugar) está entre Lola y Sergio, y mi gallo de bronce (tercer lugar) está entre Omahi y Teo", reconoció la actriz y cantante.

Como ves, las previsiones de Sandra Itzel para La Granja VIP contemplan a La Bea y Kim Shantal como las ganadoras del primer lugar de la competencia, nombres que por cierto ya comenzaron a sonar muy fuerte entre los internautas, sobre todo porque la standupera sí ganó mucha popularidad en los últimos días.

Omahi ya dejó claro que él no planea llegar a la final de La Granja VIP , por lo que el panorama de Sandra Itzel que lo ve en el tercer lugar es difícil de verse realizado aunque no imposible... ¡todas las opciones cuentan en esta exitosa competencia de TV Azteca!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: