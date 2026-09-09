La verdadera razón por la que el público mandó al duelo de nominación a la Coreañera en La Granja VIP Segunda Temporada

Durante la transmisión estelar de este martes 8 de agosto en La Granja VIP Segunda Temporada, el público tomó la palabra a través de sus votaciones y decidió enviar directamente a Abigail Pak, mejor conocida como "La Coreañera", a enfrentar el temido duelo de nominación de la noche.

El anuncio fue comunicado en vivo durante un enlace directo con Adal Ramones, quien aprovechó el momento para preguntarle a la granjera si se esperaba este resultado por parte de los espectadores. Sin rodeos y con notable serenidad, La Coreañera confesó que no le sorprendía el veredicto del público, atribuyendo la decisión a su actitud reservada dentro de las primeras horas de convivencia.

La Coreañera enfrentará el duelo de nominación en La Granja VIP Segunda Temporada este 8 de agosto

La influencer ha mantenido una postura distante respecto al resto de las celebridades, llegando incluso a derramar lágrimas en días pasados al manifestar lo mucho que extraña a su círculo cercano fuera del programa y expresar que se sentía confundida pues estar en La Granja VIP Segunda Temporada la sacaba de su zona de confort.

Según explicó, la razón principal de estad de ánimo en la granja, es su proceso personal de adaptación: "Suelo tomarme mi tiempo para abrirme y mostrar mi verdadera personalidad", admitió frente a sus compañeros. Esa timidez inicial terminó jugándole en contra ante una audiencia que busca constante dinamismo en pantalla.

¿Quién es la primera nominada de La Granja VIP Segunda Temporada?

Cabe recordar que María Karunna se convirtió en la primera nominada oficial de esta segunda temporada tras el cierre de la cadena de señalamientos. Ahora, el panorama se complica aún más, ya que esta misma noche se definirá al segundo concursante en riesgo. Para ello, Julio Camejo, en su papel de primer Capataz, tendrá la facultad de enviar a otro habitante de forma directa al duelo decisivo.