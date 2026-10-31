La Granja VIP: La decisión de Julio Camejo y el pico de “Copetes” se encargará de modificar La Traición de hoy, 30 de octubre; revive el programa completo
¡La Traición llegó a La Granja VIP este 30 de octubre! Julio Camejo y “Copetes” tomaron el control posicionando a un Granjero a la Tabla de Nominados
Julio Camejo tuvo el importante poder de posicionar a uno de los Granjeros a la Tabla de Nominados, pero antes de llegar al gran momento, se hizo la dinámica de “El monstruo que llevo dentro” con otros Granjeros, dejando a la vista fuertes confesiones. Pero los Críticos de La Granja VIP dejaron fuertes comentarios sobre ciertas actitudes. Si te perdiste algo del reality, no te preocupes, te traemos el programa completo de hoy, 30 de octubre, para que no te pierdas del chisme mientras todos lucen sus disfraces de Halloween.