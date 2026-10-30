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Críticos aseguran que están decepcionados por la actitud de Pablo Montero sobre su respuesta de Natalia Alcocer en La Granja VIP

¡Enojo entre los Críticos de La Granja VIP! se le van contra Pablo Montero al dejar una respuesta simple sobre Natalia Alcocer, revive todo lo que dijeron

Pablo Montero en La Traición respondió que si tuviera que salvar a uno de los Granjeros nominados escogería a Kevyn o a Natalia Alcocer. Respuesta que generó reacciones negativas de los Críticos, detallando que su respuesta fue muy simple, algo contradictorio considerando que son pareja dentro de La Granja VIP.

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